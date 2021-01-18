وزير الصحة التونسي: إسهامات كبيرة للكويت بجميع المجالات الحيوية





أعرب وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي اليوم عن تقدير بلاده للاسهامات الكبيرة التي تقدمها دولة الكويت لتونس في جميع المجالات الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.ودعا مهدي في بيان بعد لقائه سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري إلى المزيد من التنسيق للجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين في مواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).وذكر البيان أن الجانبين بحثا كذلك سبل دفع التعاون بين البلدين في المجال الصحي حيث تم التطرق إلى وضعية المشروعات الصحية الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية.من جانبه أكد السفير الظفيري في أثناء اللقاء حرص الكويت على مد يد العون للأشقاء في تونس ومساعدتهم في التصدي لآثار ونتائج جائحة ( كوفيد-19).وأشاد بمستوى العلاقات الأخوية المميزة التي يشهدها البلدان الشقيقان على الأصعدة كافة.