“الإعلام”: حريصون على تحقيق التميز والجودة الفنية في المحتوى والإنتاج التلفزيوني





أكد الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون في وزارة الإعلام تركي المطيري أن الوزارة حريصة على تحقيق التميز والجودة الفنية والإبداعية لكل البرامج والمواد التي تعرض على تلفزيون الكويت بمختلف قنواته سواء في المحتوى او الانتاح.واوضح المطيري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه وسعيا لتنفيذ هذا التوجه تم تشكيل لجنة المشاهدة والرقابة التلفزيونية ولجنة الشراء المميز اضافة لتشكيل فريق عمل لوضع واعداد لائحة الانتاج التلفزيوني مشيرا الى انها تضم نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية المتخصصة في المجال الاعلامي والفني.وبين ان لجنة المشاهدة والرقابة ستكون مهمتها تقييم البرامج التلفزيونية التي تصلح للعرض في التلفزيون من عدمها بمختلف انواعها ومجالاتها ومن ثم الموافقة على عرضها فضلا عن وضع معايير الفنية والتربوية لبرامج الطفل التلفزيونية مشددا على ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والتربوية التي جبل عليها اهل الكويت واحترام العادات والتقاليد والأعراف الكويتية الأصيلة.واضاف أن لجنة الشراء المميز سينوط بها دراسة الخطة السنوية للأعمال التلفزيونية والإذاعية والإخبارية المطلوب شراؤها أو استئجارها وفقا للاحتياج ودراسة كافة العروض المقدمة مع تقييم الأعمال طبقا للتكلفة الإنتاجية ونجوميةالممثلين أو المشاركين.واشار المطيري الى ان فريق عمل الانتاج التلفزيوني سيكون معني بشكل مباشر بوضع لائحة الانتاج التلفزيوني (إنتاج تلفزيون الكويت) والنهوض بجودة هذه الأعمال من ناحية المحتوى والجوانب الفنية.واكد ان هذه الخطوات تأتي بتويجهات واضحة من وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والتي شددت على ضرورة السعي لتحقيق الريادة لتلفزيون الكويت سواء في مجال الانتاج التلفزيوني اواستقطاب أجود البرامج لعرضها على شاشاته لارضاء ذائقة متابعيه.