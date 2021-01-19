الاتحاد الإسباني يحدد عقوبة ميسي بعد الطرد التاريخي

حدد الاتحاد الإسباني مدة عقوبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد طرده الأول بالتاريخ بقميص برشلونة، قبل أيام.

وجاء طرد ميسي التاريخي في الثواني الأخيرة من مباراة درامية أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، امتدت إلى وقتين إضافيين، في مشهد لا يليق بنجم يعده كثيرون الأفضل في التاريخ.

وأعلن الاتحاد الإسباني أن مدة عقوبة ميسي ستشمل مباراتين، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة الأولى في مسيرته مع برشلونة التي تمتد لنحو 20 عاما.

و”رأف” الاتحاد الإسباني بالنجم الأرجنتيني، حيث كان من المتوقع أن تصل العقوبة لـ4 مباريات، بعد اعتداء ميسي على لاعب بلباو أسيير بياليبري، وتم حينها اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد “الفار”، الذي حسم القرار.

وسيغيب ميسي بذلك عن لقاء برشلونة أمام كورنيا في منافسات كأس إسبانيا، ثم عن مباراة الفريق أمام إلتشي بالدوري الإسباني.

وسيعود ميسي لمواجهة بلباو نفسه في الأول من فبراير المقبل، ضمن منافسات الليغا الإسبانية.

وجاء طرد ميسي التاريخي في الثواني الأخيرة من مباراة درامية أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، امتدت إلى وقتين إضافيين، في مشهد لا يليق بنجم يعده كثيرون الأفضل في التاريخ.

وأعلن الاتحاد الإسباني أن مدة عقوبة ميسي ستشمل مباراتين، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة الأولى في مسيرته مع برشلونة التي تمتد لنحو 20 عاما.

و”رأف” الاتحاد الإسباني بالنجم الأرجنتيني، حيث كان من المتوقع أن تصل العقوبة لـ4 مباريات، بعد اعتداء ميسي على لاعب بلباو أسيير بياليبري، وتم حينها اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد “الفار”، الذي حسم القرار.

وسيغيب ميسي بذلك عن لقاء برشلونة أمام كورنيا في منافسات كأس إسبانيا، ثم عن مباراة الفريق أمام إلتشي بالدوري الإسباني.

وسيعود ميسي لمواجهة بلباو نفسه في الأول من فبراير المقبل، ضمن منافسات الليغا الإسبانية.