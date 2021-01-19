«البلدية»: 1119 شكوى تلقاها قسم الطوارئ بالخدمات العامة.. ديسمبر الماضي

كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم الطوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة و خدمة ” 24727732 ” واتس اب الشكاوي 1119 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر ديسمبر الماضي.وأوضحت البلدية بأن أعلى معدل للشكاوي كان في محافظة مبارك الكبير 259 شكوى تلتها محافظة الأحمدي 246 وجاءت محافظة الجهراء في الترتيب الثالث لمعدل الشكاوي بــ 208 شكوى فيما جاءت محافظة الفروانية في المركز الرابع بــ 146 شكوى وجاءت محافظة العاصمة في الترتيب الخامس بـ 137 فيما حلت محافظة حولي في الترتيب الأخير بـــ 123شكوى فضلا عن إستقبال ما يقارب من 50 إتصال يومي أغلبها إستفسارات.وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوي التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتس أب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ومتابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات .وأضافت بأن النوبات الثلاثة ( أ،ب،ج) بقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة في التعامل مع الشكاوي المتلقاه عبر خدمة الواتس أب وخدمة الخط الساخن لافتة إلى إن موظفي النوبات لا يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التواصل مع الشاكي وإطلاعه على تلك الإجراءات .وتابعت بأن خدمة الواتس أب و الخط الساخن حلقة وصل بين جهاز البلدية والجمهور لمساعدتهم في كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهم .ولفتت إلى أنه في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري فإنه يتم تحريك آليات ومعدات للعمل على حلها فورا .