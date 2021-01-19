«التربية»: تشكيل فرق عمل داخل المناطق التعليمية بالتعاون مع الجهات الصحية

– الانتهاء من تقييم الكفاءة لجميع العاملين بالوزارة خلال فبراير المقبل ترأس وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد صباح اليوم اجتماع مدراء عموم المناطق التعليمية بحضور الوكيل المساعد للتعليم العام أ. أسامة السلطان. وناقش الاجتماع بعض البنود المتعلقة بتشكيل فريق العمل المشترك بين وزارة التربية ووزارة الصحة بشأن خطة العودة التدريجية للدوام في المدارس للفصل الدراسي الثاني 2020 – 2021 وإتباع جميع المعايير والاشتراطات الصحية خلال جائحة كورونا. ومن جهته، أشار الوكيل المساعد للتعليم العام أ. أسامة السلطان خلال الإجتماع الى الاتفاق بتشكيل فرق عمل داخل المناطق التعليمية بالتعاون مع الجهات الصحية. كما تطرق الاجتماع إلى موضوع المعلمين العالقين خارج الكويت وممن باشروا العمل، وحرص وزارة التربية على تحديث بياناتهم أولا بأول والانتهاء من تقييم الكفاءة لجميع العاملين بالوزارة خلال شهر فبراير المقبل, بالإضافة إلى مناقشة عدد من عقود الخدمات الخاصة بوزارة التربية.