الجابر: الإمارات ملتزمة بجهود التنمية المستدامة بعد كورونا

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة شركة “مصدر”، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، التزام الدولة بجهود التنمية المستدامة العالمية بعد جائحة “كوفيد 19″، وذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تقام افتراضيا هذا العام.

وأوضح الجابر أن جائحة كورونا كانت بمثابة جرس إنذار للإنسانية ككل، كما أنها كرست أهمية الاستدامة بمفهومها الأوسع.

وقال الوزير: “أظهرت الجائحة مدى الترابط الوثيق بين الصحة والغذاء وأمن الموارد في العالم. فقد واجهت سلاسل التوريد العالمية صعوبات غير مسبوقة، وأظهرت مواطن ضعف لم نكن على دراية بها. وكانت تلك المرحلة مليئة بالتحديات ودفعتنا إلى التركيز على الأمور الأساسية والمهمة حقا، وساهمت هذه الظروف في إظهار المرونة التي يمكن أن تتحلى بها البشرية”.

وأشار الجابر إلى أن “قيادتنا الرشيدة واجهت “كوفيد 19″ بالتركيز على تعزيز أمن الموارد ودعم سلاسل التوريد الحيوية، وأتاح لنا هذا التوجه، إجراء اختبارات متكررة لكل شخص في الدولة، كما أتاح لنا تحقيق الريادة في مجال التطعيم، حيث تم إعطاء أكثر من مليوني جرعة لقاح، وهو ثاني أعلى معدل على مستوى العالم”.

وأوضح أن “هذا التوجه أتاح توفير كميات ضخمة من الإمدادات الطبية، ومشاركتها مع 120 دولة في مختلف أنحاء العالم، وبفضل هذا النهج، استطعنا توفير وسائل الوقاية لمجتمعنا، ودعم تعافي اقتصادنا، إضافة إلى مد يد العون للآخرين حول العالم”، مؤكدا أن “ما تلعلمناه من الجائحة هو أنه عندما تجتمع الإنسانية على هدف واحد، فإنها تكون قادرة على تجاوز التحديات مهما كانت صعبة”.

وسلط الجابر الضوء على ظاهرة التغير المناخي التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم إلى جانب أزمة كورونا، وقال إن “جائحة (كوفيد 19) والتغير المناخي تحديان مختلفان، غير أنهما يلتقيان في 3 عوامل، فكلاهما تحديان عالميان، وعابران للحدود، ويتطلبان استجابة مشتركة، مشيرا إلى الدور الريادي لدولة الإمارات في نهجها لمواجهة التغير المناخي، وذلك بالتعاون مع الشركاء في العالم، وتوحيد الجهود لإحداث تقدم إيجابي”.

وقال الجابر: “تواصل دولة الإمارات القيام بدورها الرائد والمسؤول في المجتمع الدولي للحد من الانبعاثات الكربونية، وستسخر علاقاتها وتكرس قدراتها لتكون قوة لتكاتف الجهود وتحقيق التقدم”، مشيرا إلى استضافة الدولة لـ”إكسبو دبي” في أواخر هذا العام للمرة الأولى في المنطقة، وستكون “الاستدامة والتركيز على المستقبل من المحاور الرئيسة لهذا الحدث”.

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى استعداد الإمارات للمشاركة مع المجتمع الدولي في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المقبل في غلاسكو، والذي سبقه إعلان الدولة الشهر الماضي عن مساهماتها الثانية المحددة وطنيا، والتي تتسم بالطموح والتقدم، لتكون أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في مختلف قطاعاتها الاقتصادية.

وقال إن “هدفنا يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 23.5 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2016، ليجسد بذلك مساهمة حقيقية وفاعلة وسبّاقة، ونظرا لطبيعة اقتصادنا الناشئ والمتنامي، يوفر هذا الالتزام الأرضية المناسبة للمواءمة بين مسيرة التنمية الوطنية ومتطلبات التنمية العالمية”.

وشدد الجابر على ضرورة صياغة سياسات داعمة للنمو، بالاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، في ضوء تعزيز التنمية العالمية وما يشهده العالم من تركيز على التعافي لمرحلة ما بعد “كوفيد 19″، مؤكدا على أن دفع عجلة هذا النمو وضمان استمرار التقدم العالمي، يعني أن هناك حاجة لبقاء النفط والغاز جزءا من مزيج الطاقة لسنوات عديدة قادمة.

ونوه بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية قدر الإمكان ضمن قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن “قيادتنا الرشيدة أرست مبادئ الريادة البيئية كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني”، وإلى “تمتع الإمارات بميزة طبيعية جعلت انبعاثات الكربون في عمليات إنتاج النفط والغاز من بين الأقل عالميا”.

وقال الجابر: “نستثمر في تقنيات تهدف إلى تعزيز خفض البصمة الكربونية لعمليات إنتاج الطاقة، فقبل 4 سنوات قمنا ببناء أول منشأة صناعية على مستوى المنطقة لالتقاط الكربون وتخزينه، حيث أدركنا حينها مدى المساهمة الكبيرة لتقنية التقاط الكربون في الحد من تداعيات تغير المناخ”، مشيرا إلى أن “أي آلية فعالة لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالتغير المناخي، لا بد أن تشمل تطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه”، كما أبدى استعداد الإمارات لمشاركة خبراتها في مجال التقاط الكربون وتخزينه مع كافة شركائها في مختلف الدول.

وأوضح الوزير الإماراتي أن هناك فرصة مهمة يتيحها استخدام الهيدروجين كوقود يمكنه أن يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير ضمن قطاع الطاقة، مؤكدا أن “من خلال البنية التحتية المتطورة القائمة لدى الدولة حاليا وقدراتها الكبيرة في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، فإن لديها الإمكانات التي تؤهلها لتكون أحد أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق والأقل تكلفة في العالم”.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، تستقطب كبار المسؤولين وصناع السياسات وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة.

وتقام فعاليات الحدث هذا العام في الفترة بين 18 و21 يناير بشكل افتراضي، باستخدام تقنيات وقنوات الاتصال المرئي بسبب الأوضاع التي يمر بها العالم إثر انتشار جائحة “كوفيد 19”.

وأوضح الجابر أن جائحة كورونا كانت بمثابة جرس إنذار للإنسانية ككل، كما أنها كرست أهمية الاستدامة بمفهومها الأوسع.

وقال الوزير: “أظهرت الجائحة مدى الترابط الوثيق بين الصحة والغذاء وأمن الموارد في العالم. فقد واجهت سلاسل التوريد العالمية صعوبات غير مسبوقة، وأظهرت مواطن ضعف لم نكن على دراية بها. وكانت تلك المرحلة مليئة بالتحديات ودفعتنا إلى التركيز على الأمور الأساسية والمهمة حقا، وساهمت هذه الظروف في إظهار المرونة التي يمكن أن تتحلى بها البشرية”.

وأشار الجابر إلى أن “قيادتنا الرشيدة واجهت “كوفيد 19″ بالتركيز على تعزيز أمن الموارد ودعم سلاسل التوريد الحيوية، وأتاح لنا هذا التوجه، إجراء اختبارات متكررة لكل شخص في الدولة، كما أتاح لنا تحقيق الريادة في مجال التطعيم، حيث تم إعطاء أكثر من مليوني جرعة لقاح، وهو ثاني أعلى معدل على مستوى العالم”.

وأوضح أن “هذا التوجه أتاح توفير كميات ضخمة من الإمدادات الطبية، ومشاركتها مع 120 دولة في مختلف أنحاء العالم، وبفضل هذا النهج، استطعنا توفير وسائل الوقاية لمجتمعنا، ودعم تعافي اقتصادنا، إضافة إلى مد يد العون للآخرين حول العالم”، مؤكدا أن “ما تلعلمناه من الجائحة هو أنه عندما تجتمع الإنسانية على هدف واحد، فإنها تكون قادرة على تجاوز التحديات مهما كانت صعبة”.

وسلط الجابر الضوء على ظاهرة التغير المناخي التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم إلى جانب أزمة كورونا، وقال إن “جائحة (كوفيد 19) والتغير المناخي تحديان مختلفان، غير أنهما يلتقيان في 3 عوامل، فكلاهما تحديان عالميان، وعابران للحدود، ويتطلبان استجابة مشتركة، مشيرا إلى الدور الريادي لدولة الإمارات في نهجها لمواجهة التغير المناخي، وذلك بالتعاون مع الشركاء في العالم، وتوحيد الجهود لإحداث تقدم إيجابي”.

وقال الجابر: “تواصل دولة الإمارات القيام بدورها الرائد والمسؤول في المجتمع الدولي للحد من الانبعاثات الكربونية، وستسخر علاقاتها وتكرس قدراتها لتكون قوة لتكاتف الجهود وتحقيق التقدم”، مشيرا إلى استضافة الدولة لـ”إكسبو دبي” في أواخر هذا العام للمرة الأولى في المنطقة، وستكون “الاستدامة والتركيز على المستقبل من المحاور الرئيسة لهذا الحدث”.

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى استعداد الإمارات للمشاركة مع المجتمع الدولي في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المقبل في غلاسكو، والذي سبقه إعلان الدولة الشهر الماضي عن مساهماتها الثانية المحددة وطنيا، والتي تتسم بالطموح والتقدم، لتكون أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في مختلف قطاعاتها الاقتصادية.

وقال إن “هدفنا يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 23.5 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2016، ليجسد بذلك مساهمة حقيقية وفاعلة وسبّاقة، ونظرا لطبيعة اقتصادنا الناشئ والمتنامي، يوفر هذا الالتزام الأرضية المناسبة للمواءمة بين مسيرة التنمية الوطنية ومتطلبات التنمية العالمية”.

وشدد الجابر على ضرورة صياغة سياسات داعمة للنمو، بالاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، في ضوء تعزيز التنمية العالمية وما يشهده العالم من تركيز على التعافي لمرحلة ما بعد “كوفيد 19″، مؤكدا على أن دفع عجلة هذا النمو وضمان استمرار التقدم العالمي، يعني أن هناك حاجة لبقاء النفط والغاز جزءا من مزيج الطاقة لسنوات عديدة قادمة.

ونوه بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية قدر الإمكان ضمن قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن “قيادتنا الرشيدة أرست مبادئ الريادة البيئية كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني”، وإلى “تمتع الإمارات بميزة طبيعية جعلت انبعاثات الكربون في عمليات إنتاج النفط والغاز من بين الأقل عالميا”.

وقال الجابر: “نستثمر في تقنيات تهدف إلى تعزيز خفض البصمة الكربونية لعمليات إنتاج الطاقة، فقبل 4 سنوات قمنا ببناء أول منشأة صناعية على مستوى المنطقة لالتقاط الكربون وتخزينه، حيث أدركنا حينها مدى المساهمة الكبيرة لتقنية التقاط الكربون في الحد من تداعيات تغير المناخ”، مشيرا إلى أن “أي آلية فعالة لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالتغير المناخي، لا بد أن تشمل تطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه”، كما أبدى استعداد الإمارات لمشاركة خبراتها في مجال التقاط الكربون وتخزينه مع كافة شركائها في مختلف الدول.

وأوضح الوزير الإماراتي أن هناك فرصة مهمة يتيحها استخدام الهيدروجين كوقود يمكنه أن يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير ضمن قطاع الطاقة، مؤكدا أن “من خلال البنية التحتية المتطورة القائمة لدى الدولة حاليا وقدراتها الكبيرة في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، فإن لديها الإمكانات التي تؤهلها لتكون أحد أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق والأقل تكلفة في العالم”.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، تستقطب كبار المسؤولين وصناع السياسات وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة.

وتقام فعاليات الحدث هذا العام في الفترة بين 18 و21 يناير بشكل افتراضي، باستخدام تقنيات وقنوات الاتصال المرئي بسبب الأوضاع التي يمر بها العالم إثر انتشار جائحة “كوفيد 19”.