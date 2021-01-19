الشيخة انتصار المحمد: مساندة “ذوي الهمم”.. واجب مجتمعي

– الارتقاء بالمستوى المعنوي وتقدير إنجازاتهم.. ضرورة زارت الشيخة انتصار المحمد الصباح، أمس ، بزيارة إلى مركز راشد للأيتام “ذوي الهمم” في دبي، تلبية لدعوة كريمة من مدير المركز د.مريم عثمان.التقت الشيخة انتصار المحمد، خلال جولة في المركز، بالنزلاء، داعية إياهم إلى الحرص على التفوق والتقدم في حياتهم العملية، كما قدمت لهم الهدايا، تقديراً لإنجازاتهم، بحسب ما صرحت به المستشار الإعلامي هبة سليم.وتحرص الشيخة انتصار المحمد على الارتقاء بالمستوى المعنوي لأصحاب الهمم والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم باعتبار هذ الأمر “واجب على كل فرد في المجتمع”.كما تحرص على تنظيم العديد من المبادرات الخيرية داخل الكويت وخارجها لما له من “بالغ الأثر على الأبناء من أصحاب الهمم”.رافقها خلال الزيارة، ابنتها سيدة الأعمال، أنوار الهاجري، ومن فريق إدارة مكتبها سهيلة القطان ودلال الديحاني.