مجلس الأمة

الصالح يطالب بحسم آلية صرف مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا

منذ ساعتين
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19 يناير 2021 | | طالب النائب خليل الصالح بحسم آلية صرف مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا واتخاذ إجراء عاجل بهذا الشأن.

 

واعتبر الصالح في تصريح صحفي أن عدم تحديد آلية صرف مكافآت الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا إخفاق حكومي كبير بعد الوعود التي تم إطلاقها حول تكريم هؤلاء الأبطال نظراً لما قدموه من تضحيات بالغة في مكافحة هذا الفيروس الخطير.

 

ولفت إلى تقديمه سؤالا برلمانيا حول أسباب التأخر في إحالة آلية صرف مكافأة الصفوف الأمامية، وما آلت إليه الأمور بشأن تلك المكافأة. (إع)(أ.غ)

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