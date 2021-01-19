«القوى العاملة»: إنجاز 25565 إجراء عمل منذ انطلاق النظام الآلي الجديد

– تجديد 10461 إذن عمل.. وإلغاء 1086 للعمالة الوافدة منذ 12 الجاري أعلنت الهئية العامة للقوى العاملة إنجاز 25565 إجراء بعد بدء العمل بالنظام الآلي المستحدث 12 الجاري والذي أتى بناء على خطة عمل محددة بإطلاق تدريجي للخدمات الإلكترونية ولمدة شهر.وأهابت الهئية بأصحاب الأعمال تقديم الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني (خدمة أسهل) فقط وإرسال الاستفسارات عن طريق الموقع الإلكتروني (خدمة الاستفسارات).وبينت الهئية، أن إدارة مركز نظم المعلومات واصلت الليل بالنهار للإشراف على إنجاز العمل الضخم والذي يعد نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية للهيئة بالتعاون مع قطاع شؤون العمالة والقطاعات المعنية وتفعيل خطة الطوارئ داخليا.أما فيما يخص ما ذكر عن أسماء المستخدم والصلاحيات للموظفين، فتم اتباع آلية إرسال أسماء المستخدم عن طريق رسائل SMS لأكثر من 1198 اسم مستخدم بسبب جائحة كورونا، وتدريب جميع الموظفين في مسرح الهيئة العامة للقوى العاملة مع توفير روابط فيديو لعرض التدريب لمن يرغب بالإطلاع عليها من قبل موظفي الهيئة، مع تكليف فريق عمل مختص متواجد بشكل يومي في ادارات العمل مكون من 31 موظفا باختصاصات مختلفة لتقديم الدعم الفني الفوري وتقديم تقارير يومية للإدارة.وأعلنت الهيئة عن إحصائية تبين الإنجاز منذ انطلاق العمل بالخدمات، وفق الجدول الآتي: