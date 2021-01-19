المتحدث الرسمي لـ«الصحة»: رصد إصابة مواطنتين بالتحور الجديد لفيروس «كورونا»

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء عن رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا (B 1 . 1 . 7 (20I.501Y.V.يأتي ذلك تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة في بعض دول العالم لفيروس كورونا وفي إطار تأهب خطة وزارة الصحة عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتي من أبرزها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة.وأوضح السند في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () أن نتائج فحوصات مسحات الPCR للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين إلاأن فحص الPCR والذي أجري في مطار دولة الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس هذا وقد تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.وأضاف بأن الوزارة تجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام بضرورة المداومة على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلةالراهنة من تغطية الأنف والفم وتطهير اليدين باستمرار والمحافظة على التباعد البدني وحماية فئات ذوي الاختطار كأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن يعاني من ضعف في المناعة.وشدد الدكتور السند على ضرورة تجنب التجمعات في مختلف المناسبات مطالبا بضرورة المبادرة إلى التسجيل لطلب موعد مسبق في الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح كوفيد-19.