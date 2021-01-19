رئيس الوزراء الأردني: نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات الكويتية في الأردن

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء أهمية التعاون الاقتصادي مع دولة الكويت معربا عن تطلع الأردن إلى مزيد من الاستثمارات الكويتية في المملكة.جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني بعد نيل حكومته ثقة البرلمان مؤخرا حيث بحث الجانبان سبل وآليات تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري.ونقل الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية () عقب اللقاء إشادة الخصاونة بحجم الاستثمارات الكويتية والتي تعد من أكبر الاستثمارات العربية والأجنبية بحجم 18 مليار دولار أمريكي تقريبا في مختلف القطاعات بالمملكة.وأضاف أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية ملائمة وتشريعات اقتصادية مشجعة وإمكانات واعدة فضلا عن العوامل المعززة للاستقرار السياسي ما يجعلها أحد البلدان الجاذبة للاستثمارات في المنطقة.وأشار الديحاني إلى أن اللقاء أكد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية وعددها 73 اتفاقية مشتركة في مجالات مختلفة وضرورة المضي قدما بتلك المرتبطة بالتجارة والاستثمار والاقتصاد من أجل الارتقاء بمستوى التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة ورؤى القيادتين السياسية العليا في البلدين.وذكر أن الخصاونة ثمن مواقف الكويت الداعمة للمملكة ولمسيرته التنموية معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأردنية الكويتية الراسخة التي تعد “نموذجا” للعمل العربي المشترك.وتتوزع الاستثمارات الكويتية البالغة نحو 18 مليار دولار في الأردن على قطاعات عدة أهمها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.