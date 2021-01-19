سمو الأمير يستقبل الغانم والسعدون والمحمد والمبارك والخالد.. في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة





استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.