محليات

هيئة «الغذاء»: غلق إداري لـ291 محل مواد غذائية.. خلال 2020

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كشف إحصائية حديثة صادرة عن قطاع الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن مجموع المحلات الغذائية التي تم غلقها إداريا خلال العام 2020 بلغ 291 غلق إداري.وأكدت الإحصائية أن مجموع المخالفات في إدارات التفتيش في المحافظات بلغ 7290 مخالفة بينما بلغ إجمالي التعهدات 289 تعهد. وأشارت إلى أن إجمالي التراخيص الصحية التي تم إصدارها خلال العام 2020 بلغ 2647، فيما بلغ إجمالي التجديد 6917 تجديد.وأكدت الهيئة في إحصائيتها أن مجموع تراخيص المركبات الغذائية الجديدة خلال العام المنقضي بلغ 1372، فيما بلغ عدد المركبات التي تم تجديدها 3201 ترخيص.وذكرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها بلغ 851702 كيلو جرام.وفيما يخص إحصائية أعداد الذبائح السليمة والتالفة في المسالخ، فأكدت الهيئة أن إجمالي الاتلافات خلال عام 2020 بلغ 3692، فيما بلغ إجمالي الذبائح السليمة مليون و309 ألف و296 ذبيحة، والعدد الكلي للذبائح بلغ مليون و312 ألف و988 ذبيحة، فيما بلغ عدد الذبائح من الدواجن 17 مليون و820 ألف و993 ذبيحة دواجن.

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