محليات

وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد عدد من السفراء

منذ ساعتين
2 أقل من دقيقة

تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة لدى دولة الكويت مرزوق ايسان دانيال وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.كما تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كوبا الصديقة لدى دولة الكويت خوسيه لويس نورييغا سانشيز وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.وتسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة لدى دولة الكويت لي توان ثانغ وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.كما تسلم الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة لدى دولة الكويت فرانسيسكو ماورو برازيل دي هولاندا وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

“الصحة”: شفاء 304 أشخاص من كورونا.. وإجمالي المتعافين 144898

منذ 4 أسابيع

مجلس الوزراء: إلزام جميع القادمين إلى الكويت بإحضار شهادة الخلو من “كورونا”

منذ أسبوع واحد

مسؤولون أمميون يشيدون بالشراكة “الوثيقة” مع الكويت في حماية ضحايا الإتجار بالبشر

ديسمبر 7, 2020

«الجمارك»: إحباط محاولة تهريب «تمباك» داخل حاوية قادمة من دولة خليجية

أكتوبر 20, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى