وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد عدد من السفراء

تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة لدى دولة الكويت مرزوق ايسان دانيال وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.كما تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كوبا الصديقة لدى دولة الكويت خوسيه لويس نورييغا سانشيز وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.وتسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة لدى دولة الكويت لي توان ثانغ وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.كما تسلم الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة لدى دولة الكويت فرانسيسكو ماورو برازيل دي هولاندا وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.