وزير الداخلية: دور هام لـ«البلدي» وما يقوم به من مهام عديدة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، بمكتبه بمقر وزارة الداخلية ، السيد متعب خلف الفجي مختار منطقة الأندلس والدكتورة سامية حمد السعيدان رئيس فريق الأيادي الخضراء البيئي التطوعي والأستاذ فؤاد الجمعة مستشار فريق الأيادي الخضراء البيئي التطوعي والأستاذ صلاح الموسى السيف رئيس فريق ” نهتم التطوعي “.ورحب وزير الداخلية بضيوفه وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآلية التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجمعيات التطوعية في الكويت.كما استقبل نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله عبدالعزيز المحري وعضو المجلس البلدي مشعل محمد الحمضان ورحب بضيفيه وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مؤكداً أهمية دور المجلس البلدي وما يقوم به من مهام عديدة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.ومن جانبهم، قدم الضيوف الشكر والتقدير لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، مؤكدين على تقديرهم العميق للمؤسسة الأمنية بجميع قطاعاتها على دورها في إرساء دعائم الأمن والأمان في البلاد.