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«التربية»: فتح باب المشاركة بجائزة زايد للاستدامة 2022

منذ ساعة واحدة
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أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد تعميماً لجميع قطاعات الوزارة والإدارات المركزية والجهات التابعة لها والإدارات العامة بالمناطق التعليمية والمدارس بشأن فتح باب تقديم طلبات المشاركة لجائزة زايد للاستدامة 2022، أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية.وقال المقصيد في التعميم أن الجائزة ستواصل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في مجال العمل الإنساني وتكريم ودعم الرواد الذين يسهمون بمشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.واوضح أنه سيتم استقبال طلبات المشاركة ضمن فئات المسابقة الخمس وهي الصحة والطاقة والمياه، والمدارس الثانوية العالمية من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة.وتهدف الجائزة إلى تحفيز العمل على إحداث تغيير إيجابي وملموس في مختلف المجتمعات حول العالم من خلال التركيز على دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الإسهام بدور فاعل ضمن مجتمعاتهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادة المستقبل في مجال الإستدامة.

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