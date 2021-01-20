«السكنية»: بدء المقابلات الشخصية لتسكين الشواغر الوظيفية

بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات د.عبدالله معرفي في تسكين الشواغر الوظيفية في المؤسسة بكوادر وطنية وتحقيق معايير الشفافية والعدالة في المقابلات الشخصية، بدأت المؤسسة الأسبوع الجاري مقابلة المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات التخصصية للوظائف المتقدم لها في 8 تخصصات مختلفة.وأشرف الوزير معرفي على سير المقابلات والإجراءات المتبعة من خلال اللجنة المختصة بالتعيينات والتي من المقرر أن تستمر في أعمالها حتى 21 يناير الجاري ضمن المرحلة الثانية من سلسلة الإجراءات التي تقوم فيها المؤسسة لتعيين الموظفين حيث تم اعداد كشوف المرشحين بعد اجتيازهم الإختبارات التي تم اجرائها في 10 اكتوبر الماضي بالتعاون مع جامعة الكويت.وستعقد المؤسسة يوميا 30 مقابلة شخصية مع المرشحين للوظائف المعلنة من الذين اجتازوا الاختبارات التخصصية المقررة وفقًا لتقييم كل مرشح على نموذج التقييم المعتمد.ويتنافس المتقدمون للمقابلات الشخصية على شواغر وظيفية متعددة منها وظائف ” قانونية، محاسبة، صائغي برامج، فنيو صيانة حاسب آلي” علاوة على مجموعة من الوظائف الهندسية في التخصصات التالية ” ميكانيك، حاسوب، معماري،مدني”.في السياق، تؤكد المؤسسة حرصها على تسكين الشواغر الوظيفية بالكوادر الوطنية المتميزة التي تستحق للمساهمة في دفع عجلة التنمية والإنتاج لاسيما ما يتعلق بخدمة المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية وتنفيذ المشاريع ومتابعتها.ومن المقرر أن تقوم لجنة التعيينات بعد انتهاء عملها بعرض التقرير النهائي متضمنا كشوف المرشحين الذين اجتازوا الإختبارات التخصصية والمقابلة الشخصية، ومن لم يتجاوزوها وتحديد من يتم تعيينهم وفقا لمعايير المفاضلة المقررة قانونا وذلك للإعتماد تمهيدا لإصدار قرارات التعيين.