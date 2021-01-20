«الصحة»: وضع وباء «كورونا» مستقر.. وأي تهاون قد يعود بنا إلى الوراء

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء أن وضع وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) في البلاد “مستقر” وأن أي تهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية “قد يعود بنا إلى الوراء”.وقال السند خلال مؤتمر وزارة الصحة الدوري (98) بشأن مستجدات الوضع الصحي في البلاد إن عدد من تنطبق عليهم شروط تلقي اللقاح المضاد للفيروس يبلغ 000ر775ر2 شخص “بعد استثناء من هم دون سن ال16 وأصحاب الموانع”.وأعرب عن الأمل في “التمكن من تلقي الجميع اللقاح خلال عام كامل” مشيرا إلى التنافس العالمي على طلبه وعملية توريده التي “تتوقف نسبتها على عدد السكان”.وذكر أن عملية تسلم اللقاحات “تتم على دفعات وبشكل دوري” آملا في “تحسن الكميات الموردة خلال الأشهر المقبلة بغية استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في تلقي اللقاح”.ولفت إلى أن “وزارة الصحة توفر البيئة المناسبة لتخزين اللقاحات وفق الشروط القياسية للجهات المصنعة” مؤكدا أنه “حتى الآن لم يتم تلف أي عدد منها لأي سبب من الأسباب”.وثمن السند دور كوادر وزارة الصحة التي “تعمل في خط الدفاع الأول مؤمنة بربها بارة بقسمها مخلصة لوطنها” مستذكرا “(شهيدة الواجب) بإذن الله تعالى الدكتورة عائشة العوضي التي توفيت بعد مواجهتها للمرض يوم أمس” سائلا المولى عز وجل أن “يتغمدها بواسع رحمته”.