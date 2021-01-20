بلدية «الأحمدي»: تحرير 54 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طريق وإزالة 38 مخيم مخالف

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي تنفيذ جولات ميدانية شاملة بمنطقة الوفره الزراعية والخطوط السريعه والتى أسفرت عن تحرير 54 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق فضلا عن رفع بقاله 19 متنقله في الجليعه وبنيدر إلى جانب تنظيف شواطئ خيران وصباح الأحمد البحرية ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي للمحافظة من خلال رفع السيارات المهمله والسكراب .وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي بأن الهدف من الحملات التفتيشية المكثفة رصد المخالفين وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم ، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة يولي إهتماما بالغا من أجل إظهار المناطق التي تقع تحت مسئوليته بأزهى صوره لها من خلال الجولات الميدانية الدورية التي يقوم بتنفيذها ، للقضاء علي كل ما يشوه المنظر العام للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة .وأكد العتيبي على أن الحملات الميدانية تضمنت رفع المخيمات المخالفة والسيارات المهمله والسكراب ورفع البقالات المتنقله ، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 54 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طريق وإزالة 38 مخيم مخالف ورفع 42 سيارة مهمله وسكراب فضلا عن رفع 19 بقاله متنقله من منطقتي الجليعه وبنيدر إلى جانب تنظيف شواطئ خيران وصباح الأحمد البحرية موضحا بإنه تم إستخدام عددا من الآليات و 50 نساف .وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في إتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.