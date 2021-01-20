سمو الأمير يهنئ الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله باسمه وباسم الشعب الكويتي عن خالص التهاني بتنصيب فخامته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومؤكدا سموه التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر الصداقة بينهما والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما متمنيا سموه حفظه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والسعادة وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بتنصيب فخامته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والسعادة.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.