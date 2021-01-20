سمو الأمير يهنئ رئيس أفريقيا الوسطى.. بإعادة انتخابه لفترة جديدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أفريقيا الوسطى لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أفريقيا الوسطى لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.