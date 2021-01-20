سمو الأمير يهنئ كامالا هاريس بمناسبة تنصيبها نائبة للرئيس الأمريكي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى سعادة كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بتنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية متمنيا لها كل التوفيق والسداد مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتطلع المشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات إلى آفاق أرحب تحقيقا لمصلحتهما راجيا لها موفور الصحة والعافية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى سعادة كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بتنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية متمنيا لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.