صالح المطيري: وجهت أسئلة إلى وزير التربية عن الأسس العلمية لاعتماد مشروع “بريق” في المؤسسات التربوية

20 يناير 2021 | | أعرب النائب د. صالح المطيري عن استغرابه من وضع مشروع ينطوي على مخالفات شرعية وتربوية وأخلاقية ، ضمن الخطة التنموية في مجال التعليم.

وقال المطيري في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن الدولة أسست في دستورها منظومة تحمي المجتمع ونص في المادة العاشرة على أن الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي كما نص على أن الدولة تحمي الصحة العامة بوسائل الوقاية والعلاج .

وأشار المطيري إلى وجود منظومات تشوش على عقائد التلاميذ في مدارسهم وتعرض لهم طرق وأساليب مبنية على أسس غير علمية نهائيا، لافتا الى أن الكويت بلد قانون ومؤسسات وتنعم بقيادة حكيمة تقف مع الحق وأهله.

وبين المطيري أن مشروع ” بريق ” للتعليم الإيجابي والرفاهية النفسية والذي تستعد الدولة للعمل به في المؤسسات التربوية، ينطوي على مخالفات شرعية وعلمية وتربوية وصحية في المشروع.

ولفت إلى أنه قدم أسئلة برلمانية الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف، حول مدى قانونيته والأسس العلمية له مشيرا إلى أنه سيوجه أسئلة اخرى لوزيري التجارة والصحة حول نفس الموضوع.

وأضاف انه سيوجه حزمه اسئلة الى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مدى قانونية هذا المشروع والأسس العلمية التي على أساسها تم إدراج هذا المشروع ضمن الخطة التنموية.

وأشار إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها بناء على قرار وزاري رقم 156/2019 واصدرت هذه اللجنة توصيات لتقييم هذا المشروع وتساءل عن مدى الأخذ بتوصيات هذه اللجنة مؤكدا أن المشروع ينطوي على مخالفات شرعية وتربوية وعلمية.(إع)(أ.غ)