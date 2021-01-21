«اعانة المرضى» تكرم الدفعة الاولى من متطوعيها في محاربة «كورونا»

ثمن رئيس مجلس ادارة جمعية صندوق اعانه المرضى د. محمد الشرهان فزعة الشباب الكويتي وتكاتفهم مع مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الكورونا ، مؤكدا ان ماقام به المتطوعين والمتطوعات من عمل جبار اثناء الحجر الصحي بسبب فيروس كرونا ينم عن حبهم العميق لوطنهم الكويت هذا البلد المعطاء . وقال د. الشرهان في الكلمة التي القاها في حفل تكريم الدفعة الاولى من المتطوعين الذين هبوا ملبين نداء الوطن قال : نحن اليوم نحاول رد الجميل لهؤلاء الشباب والشابات الذين تفانوا بحق فى حب الوطن وساعدونا كثيرا في توزيع عشرات الالاف من الوجبات التي وفرتها الجمعية اوقات الحظر وكذلك نقدر ما قاموا به من توزيع الادوية للمرضى فى بيوتهم وفى المحاجر فقاموا بعمل جبار فصدق فيهم حديث النبى صلى الله عليه وسلم ان من احب الناس الى الله انفعهم للناس )وبين د. الشرهان ان الازمه التى تعرضت لها البلاد في ازمة الكورونا لم تشهدها الكويت فى تاريخها الحديث بعد ان عمت العالم كله لكن بفضل الله تعالى ثمرجهود المخلصين من السواعد الفتية من المواطنين والمقيمين كانت الكويت اقل الدول تضررا ولا ننسى الدور الهام الذي قامته به وزارات الدولة سواء الاداره الصحيه او وزارة الداخلية في الادارة الامنية للازمة فنحمد الله انه لطف ببلدنا ودفع عنا ماهو اعظم وسلم الكثير من الناس من هذا الوباء .واثنى د الشرهان على مسؤولات ومسؤولي العمل التطوعى على مابذلوه من مجهود كبير وقال: فلهم منا كل الشكر وكامل الاحترام والتقدير .من جهتها، قدمت رئيسة اللجنة النسائية بالجمعية الطببية الكويتية نور غلوم كلمة اثنت فيها على دور جمعيه صندوق اعانة المرضى الاجتماعي وادائها المتميز مؤكدة انها وفرت لهم فرصة تذوق فيها الجميع حلاوة العمل التطوعي والشعور بالسعادة فى خدمه الغير .من جانبه، تحدث طالب كلية الطب والمتطوع ضمن فرق العمل يوسف السالم قائلا : باسمى واسم زملائى وزميلاتى المتطوعين نشكر جمعية صندوق اعانه المرضى على اتاحة الفرصة امامنا لنعمل ضمن الفرق التطوعية ونشعر باننا نقدم شيئا مفيدا للمجتمع في بلدنا المعطاءوقد اشاد عريف الحفل عبد الله فخرو بالدور المجتمعي المميز لجمعية صندوق اعانة المرضى مشددا على اهميه العمل التطوعى ومكانته في الاسلام على اعتبار انه من اعمال الخير المتعدي التي اشاد بها ربنا جل وعلا في القرأن الكريم واثنى عليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة بعدها تم عرض فيديو توثيقي على الحضور سجلت فيه العديد من الانشطة التي قام بها المتطوعين والمتطوعات قام بعدها قام رئيس الجمعية د. الشرهان بتكريم الفرق التطوعية ومنحهم شهادات التقدير .