«الجمعيات النسائية» يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة المرأة العربية

أعلن الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية اليوم الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة المرأة العربية بهدف التنسيق والتعاون في مجالات دعم وتمكين المرأة.وقال الاتحاد في بيان صحفي إن توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة يأتي في إطار حرص كلا الطرفين على الإرتقاء بالعمل النسائي ودعم الجمعيات النسائية لتفعيل دورها المجتمعي.وأوضح أن المذكرة تنص على بحث أهم القضايا التي تخص المرأة وتدعم مكانتها وتسهم في تمكينها في شتى المجالات إضافة الى تقديم الدراسات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل وتبادل الخبرات.ونقل البيان عن رئيسة الاتحاد الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح اعتزازها بتفاعل منظمة المرأة العربية مع ما قدمته اللجنة التنفيذية للاتحاد من مقترحات لدعم سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتقدير المنظمة لجهود الكويت في مجالات العمل الإنساني ودعم قضايا المرأة العربية.وثمنت الشيخة فادية الصباح جهود المغفور له بإذن الله الأمير الراحل قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وما قدمه من رسالة إنسانية ألقت بظلالها على العمل النسائي.واستذكرت ما قدمته رائدة العمل النسائي التطوعي الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح ودورها البارز في إعلاء مكانة المرأة وإسهامات الواضحة.من جانبها عبرت المدير العام لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان وفقا للبيان عن سعادتها بمبادرة الشيخة فادية الصباح وتواصلها مع المنظمة بشأن التعاون فيما يخص القضايا الهادفة لتمكين المرأة العربية.وأعربت كيوان عن فخرها واعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية وتفاؤلها بتحقيقها للأهداف المنشودة منها.ومنظمة المرأة العربية هي منظمة حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية ومقرها جمهورية مصر العربية وتعنى بتمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها في كل الميادين كركيزة أساسية لتقدم المجتمع العربي.كما تهتم المنظمة بالتوعية بأهمية ومحورية أن تكون المرأة العربية شريكا في عملية التنمية وتكريس جهود التنسيق والتعاون بين الدول العربية من أجل إنجاز غايات التمكين والتوعية.