الصالح يفتتح مركز «الوفرة» للإطفاء

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مركز الوفرة للاطفاء الذي يهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للحوادث في منطقة الوفرة السكنية والزراعية ومساندة مركز (الكوت) للاطفاء بمدينة (صباح الأحمد).وقال الصالح في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن المركز سيسهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أنه تم تجهيزه بما يحتاجه أعضاء قوة الإطفاء العام وبما يشكل بيئة صحية تتناسب مع طبيعة عملهم ومساعدتهم على التغلب على مشاق المهنة.وأضاف أن المركز يحتوي على صالات للالعاب الرياضية متعددة الأغراض وحوض للسباحة بما يسهم في الحفاظ على اللياقة البدنية لدى أعضاء القوة للقيام بمسؤولياتهم المناطة إليهم.من جانبه، قال رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد في تصريح مماثل، إن تصميم المركز جاء بشكل عصري ونموذجي يتناسب مع جميع احتياجات رجال الإطفاء بما يوفر لهم أقصى درجات الخدمة والراحة.وأشاد الفريق المكراد بدور المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي نفذت المشروع بالتعاون مع ادارة الانشاءات والصيانة التابعة لقوة الإطفاء العام شاكرا كل من ساهم في انجاز هذا الصرح المميز.وأكد حرص (الاطفاء) على تزويد المركز بأحدث الآليات والمعدات الخاصة في عمليات مكافحة الحرائق والانقاذ آملا أن يساهم ذلك في تعزيز منظومتنا بما يواكب خطط الدولة التنموية في جميع المناطق.وحضر الافتتاح نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس صالح الرشيدي ونواب رئيس قوة الإطفاء العام وكبار القادة والضباط بالقوة.