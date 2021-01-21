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«الصحة»: إعادة ترتيب مواعيد تلقي لقاح «كورونا» ليستمر التطعيم دون توقف

منذ 34 دقيقة
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها بصدد إعادة ترتيب مواعيد تلقي تطعيم لقاح كورونا (كوفيد-19) (فايزر-بيونتك) مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد إثر تأخر شركة (فايزر) المنتجة للقاح عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج.وقالت (الصحة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم الخميس إنه نظرا إلى تأخر شركة (فايزر) المنتجة للقاح كورونا (كوفيد-19) (فايزر-بيونتك) عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج فإن الوزارة بصدد إعادة ترتيب المواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد حتى تستمر عملية تقديم الطعوم دون توقف إلى نصل بإذن الله إلى أقصى طاقة يومية لتقديم الطعوم.

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