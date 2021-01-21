«الصحة»: السماح للعاملين بالوزارة الحصول على إجازات.. حتى نهاية أبريل المقبل

أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا تعميماً إدارياً حمل الرقم 8 لسنة 2021 قضى باستمرار العمل بالتعميم رقم 135 لسنة 2020 المتضمن الضوابط المقررة بشأن السماح للعاملين في وزارة الصحة التمتع بالاجازات الدورية وذلك حتى نهاية شهر أبريل 2021 مع مراعاة ما جاء في التعميم رقم 149 لسنة 2021 من تولي الوكيل المساعد المختص البت في الإجازات التي لا تتجاوز المدة المحددة والاستثناءات المقررة لها.وجاء في التعميم الذي وجهه رضا إلى الوكلاء المساعدين ومدراء المناطق الصحية ومدراء الإدارات المركزية أن هذا القرار جاء نظرا للوضع الصحي الوبائي وتداعيات انتشار فيروس “كورونا المستجد كوفيد 19″، واتساقاً مع التعاميم الصادرة بشأن تنظيم آلية منح الإجازات الدورية لموظفي الوزارة وبناء على مصلحة العمل.