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«الصحة»: 570 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ولا وفيات

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 159834 حالة فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 951 حالة.وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6057 حالة.وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10712 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1436192 فحصا.وجددت الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة حساباتها الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 406 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 152826 حالة.

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