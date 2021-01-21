الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجيرين الإرهابيين في وسط بغداد

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط بغداد اليوم الخميس وأسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الهجوم الإجرامي الآثم الذي استهدف المواطنين الأبرياء وأمن واستقرار العراق الشقيق يشكل انتهاكا للشريعة الإسلامية السمحاء ولكافة القيم والأعراف.وأكدت تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق وتأييدها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.