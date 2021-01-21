بلدية الفروانية: الكشف على 35 محلاً.. و تحرير 7 مخالفات

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية تنفيذ جولة ميدانية على المحلات والأسواق المركزية ومحلات التجزئة والأسواق الموازية والمجمعات التجارية بالفروانية للتأكد من إلتزام المحلات بشروط وضوابط البلدية والتزام العاملين بالإشتراطات الصحية. وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكه، أن الجولة الميدانية التي نفذها المفتشين بالفريق الرقابي جاءت في إطار تطبيق القرار 127/ 2020 للتأكد من إلتزام أصحاب المحلات والمجمعات التجارية تنفيذ الإشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بإرتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فضلا عن التأكد من إلتزام المحلات بإشتراطات لائحة المحلات والإعلانات. وأشار الشريكه إلى أن الجولة أسفرت عن تحرير 7 مخالفات لعدم تجديد ترخيص الإعلان، وتوجيه 8 تنبهيات لمحلات لعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية أثناء العمل وذلك بعد الكشف على 35 محل. ودعا الشريكه أصحاب المحلات والمجمعات التجارية إلى الإلتزام بالإشترطات الصحية من خلال إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية بإرتداء القفازات والكمامات وإلزام الجمهور بالحفاظ على التباعد الجسدي تجنبا لعدم إنتشار الفيروس فضلا عن التأكد من تراخيص المحلات والإعلانات تجنبا للمخالفة، لافتا إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحلات بجميع مناطق المحافظة وإتخاذهم كافة الإجراءت القانونية بحق المخالفين.