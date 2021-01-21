تنصيب بايدن يصعد بأسعار النفط بفضل “التحفيز”

ارتفع النفط بفعل التوقعات بأن تطلق إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن تحفيزا اقتصاديا ضخما لتخفيف تداعيات الجائحة، بما سيرفع الطلب على الوقود، فضلا عن إقرار سياسات ستفضي إلى شح المعروض من الخام.

ومن المنتظر أن يعمد بايدن على الفور، إلى اتخاذ إجراءات لكبح جماح صناعة النفط الأميركية، تشمل خطة للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء ترخيص خط أنابيب النفط كيستون إكس.إل، ووقف أعمال التنقيب في القطب الشمالي.

وارتفع خام برنت 18 سنتا، ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولار للبرميل، مرتفعا 26 سنتا.

وكانت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية حثت المشرعين، على “تحرك كبير” فيما يخص إنفاق الإغاثة من جائحة كورونا، وهو ما عزز أسعار النفط.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، إنه “ثمةآمال متجددة حيال التحفيز، المعنويات في الأسواق جيدة بوجه عام، ثمة شعور بإحراز تقدم وأن الطلب سيتحسن.”.

ومن المنتظر أن يعمد بايدن على الفور، إلى اتخاذ إجراءات لكبح جماح صناعة النفط الأميركية، تشمل خطة للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء ترخيص خط أنابيب النفط كيستون إكس.إل، ووقف أعمال التنقيب في القطب الشمالي.

وارتفع خام برنت 18 سنتا، ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولار للبرميل، مرتفعا 26 سنتا.

وكانت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية حثت المشرعين، على “تحرك كبير” فيما يخص إنفاق الإغاثة من جائحة كورونا، وهو ما عزز أسعار النفط.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، إنه “ثمةآمال متجددة حيال التحفيز، المعنويات في الأسواق جيدة بوجه عام، ثمة شعور بإحراز تقدم وأن الطلب سيتحسن.”.