سمو الأمير يهنئ الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية التي أجراها

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها فخامته راجيا سموه رعاه الله لفخامته دوام الصحة وموفور العافية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها فخامته راجيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.