مونديال اليد.. ما الذي تحتاجه مصر للتأهل لربع النهائي؟

حقق المنتخب المصري انتصارا مهما على خصه الروسي، في افتتاح مباريات الدور الثاني من كأس العالم لكرة اليد، لتضع قدما في دور ربع النهائي للبطولة التي تقام على أرضها.

وحقق منتخب “الفراعنة” انتصارا بنتيجة 28-23 على نظيره الروسي، المنافس الأول له على البطاقة الثاينة المؤهلة لربع النهائي، ليضع المنتخب المصري نفسه في موقع مريح للوصول لدور الـ8 الصعب.

وتعادلت مصر مع سلوفينيا برصيد 4 نقاط في المركز الثاني خلف السويد، بينما تحل روسيا ثالثة برصيد 3 نقاط.

وللتأهل، سيتعين على مصر تحقيق انتصارين على بيلاروسيا وسلوفينيا، وهي مهمة ليست صعبة أبدان بالنظر لنتائج المنتخب في البطولة.

حتى أن التعادل أو الخسارة من سلوفينيا قد تكون كافية للتأهل، في حال خسارة سلوفينيا أمام نظيرتها السويد المتصدرة، وهو امر وارد.

ولكن الانتصار على بيلاروسيا يبدو أمرا ضروريا لبلوغ ربع النهائي، خاصة وأن بيلاروسيا تعتبر محطة أسهل نسبيا من غيرها من المنتخبات، لذا لا يجب التفريط بنقاط المباراة الاثنتين.

وستواجه مصر بيلاروسيا الجمعة، قبل أن تواجه سلوفينيا الأحد، في الجولة الأخيرة من الدور الثاني.

وفي حال حلت مصر ثانية بالمجموعة، فستواجه متصدر المجموعة الثانية، وهو المنتخب الذي سينتصر من كرواتيا والدنمارك على الأغلب.

أما لو احتلت الصدارة، واستفادت من تعثر السويد، فستواجه وصيف المجموعة ذاتها، وهو المنتخب الخاسر بين كرواتيا والدنمارك.

المنتخبات العربية

أما بالنسبة للمنتخبات العربية الثلاثة الأخرى المتبقية في البطولة، فحظوظها أقل من المنتخب المصري، بدرجات متفاوتة.

المنتخب القطري لديه الفرصة الأكبر للتأهل، ولكن عليه الانتصار على الدنمارك، أو تحقيق التعادل على الأقل، وانتظار تعثر كرواتيا، للظفر ببطاقة في المجموعة المعقدة.

أما الجزائر، فانتهت ىمالها بالتأهل منطقيا من المجموعة الثالثة، بعد هزيمتها من فرنسا الأربعاء، وستحتاج للانتصار في لقائين صعبين أمام النرويج وسويسرا، وبفارق كبير، وانتظار تعثر البرتغال في مبارياتها المتبقيةز

وبالنسبة للبحرين، فتحتاج للانتصار في جميع مبارياتها المتبقية على كرواتيا وقطر واليابان، وهو أمر صعب جدا في ظل شراسة المنافسين.

وحقق منتخب “الفراعنة” انتصارا بنتيجة 28-23 على نظيره الروسي، المنافس الأول له على البطاقة الثاينة المؤهلة لربع النهائي، ليضع المنتخب المصري نفسه في موقع مريح للوصول لدور الـ8 الصعب.

وتعادلت مصر مع سلوفينيا برصيد 4 نقاط في المركز الثاني خلف السويد، بينما تحل روسيا ثالثة برصيد 3 نقاط.

وللتأهل، سيتعين على مصر تحقيق انتصارين على بيلاروسيا وسلوفينيا، وهي مهمة ليست صعبة أبدان بالنظر لنتائج المنتخب في البطولة.

حتى أن التعادل أو الخسارة من سلوفينيا قد تكون كافية للتأهل، في حال خسارة سلوفينيا أمام نظيرتها السويد المتصدرة، وهو امر وارد.

ولكن الانتصار على بيلاروسيا يبدو أمرا ضروريا لبلوغ ربع النهائي، خاصة وأن بيلاروسيا تعتبر محطة أسهل نسبيا من غيرها من المنتخبات، لذا لا يجب التفريط بنقاط المباراة الاثنتين.

وستواجه مصر بيلاروسيا الجمعة، قبل أن تواجه سلوفينيا الأحد، في الجولة الأخيرة من الدور الثاني.

وفي حال حلت مصر ثانية بالمجموعة، فستواجه متصدر المجموعة الثانية، وهو المنتخب الذي سينتصر من كرواتيا والدنمارك على الأغلب.

أما لو احتلت الصدارة، واستفادت من تعثر السويد، فستواجه وصيف المجموعة ذاتها، وهو المنتخب الخاسر بين كرواتيا والدنمارك.

المنتخبات العربية

أما بالنسبة للمنتخبات العربية الثلاثة الأخرى المتبقية في البطولة، فحظوظها أقل من المنتخب المصري، بدرجات متفاوتة.

المنتخب القطري لديه الفرصة الأكبر للتأهل، ولكن عليه الانتصار على الدنمارك، أو تحقيق التعادل على الأقل، وانتظار تعثر كرواتيا، للظفر ببطاقة في المجموعة المعقدة.

أما الجزائر، فانتهت ىمالها بالتأهل منطقيا من المجموعة الثالثة، بعد هزيمتها من فرنسا الأربعاء، وستحتاج للانتصار في لقائين صعبين أمام النرويج وسويسرا، وبفارق كبير، وانتظار تعثر البرتغال في مبارياتها المتبقيةز

وبالنسبة للبحرين، فتحتاج للانتصار في جميع مبارياتها المتبقية على كرواتيا وقطر واليابان، وهو أمر صعب جدا في ظل شراسة المنافسين.