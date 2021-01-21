وزير الداخلية يكرم المواطنين الذين شاركوا في ضبط 10 متسللين بشاليهات «ميناء عبدالله»

– المواطنون المكرمون اثبتوا أن كل مواطن خفير– هذه هي فزعة أهل الكويت التي عرفوا بها منذ الازل – المنظومة الأمنية المتكاملة لن تتحقق الا بتعاون المواطن والمقيم مع رجال الأمن– استقرار الوطن مسؤولية مصيرية تفرض على الجميع التعاون وإعلاء مصلحته وأمنه كرم وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، الأربعاء عدداً من المواطنين الذين شاركوا في إلقاء القبض على (10) متسللين كانوا على متن طراد قادم من إحدى دول الجوار في منطقة شاليهات ميناء عبدالله.وشكر وزير الداخلية المواطنيــن المكرميــن ، مؤكـــداً أن يقظتهـــم وإحساسهـــم بالمسؤولية على أمن الوطن كان هو المحرك نحو قيامهم بهذا العمل الوطني وهذه هي فزعة أهل الكويت التي عرفوا بها دائما، مشدداً على أن التعاون والتواصل بين رجال المؤسسة الأمنية والمواطنين والمقيمين مطلب وطني .وأشار وزير الداخلية إلى انه يؤمن إيماناً كاملاً بأن المنظومة الأمنية المتكاملة لن تتحقق إلا بتعاون المواطنين مع رجال الأمن.وأوضح الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح أن المواطنين المكرمين أثبتوا أن كل مواطن خفير وأنهم شركاء مع إخوانهم وأبنائهم رجال الأمن في الحفاظ على أمن وأمان الوطن.*وأكد وزير الداخلية على أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في واقعة التسلل والوقوف على حيثيات القضية وكيفية دخول المتسللين للمياه الإقليمية*.وتقدم المواطنون المكرمون بالشكر إلى وزير الداخلية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن ما قاموا به ليس بجديد على أبناء الكويت الذين سجلوا على مر التاريخ أروع صور البطولة والشجاعة.