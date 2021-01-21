وفد من «الأشغال» يقوم بزيارة تفقدية لمجمع «الشقايا» للطاقة المتجددة

قام وفد من وزارة الاشغال برئاسة وكيل الوزارة اسماعيل الفيلكاوي بزيارة إلى مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة.وكان في استقباله مدير عام المعهد د. سميرة السيد عمر والمدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء د. اسامة الصايغ، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية السامية لرغبة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتأمين 15% من حاجة الكويت للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.وقد قام معهد الكويت للأبحاث العلمية بإنشاء محطة الشقايا للطاقة المتجددة التي تهدف الى تعزيز امن الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها، بالإضافة الى توفير فرص عمل غير تقليدية وخلق اقتصاد مواز للصناعات المساندة، لا يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في الدولة، وذلك بالعمل والتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية بتبني تطبيقات الطاقة المتجددة في خططها واستراتيجياتها ومشاريعها التنموية للعمل على تضمين المشاريع المستقبلية.