«الخدمة المدنية»: كشوفات مكافأة الصفوف الأمامية خلال أسبوعين

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن بدء مخاطبة الجهات الحكومية التي لم تزود الديوان، بالأسماء والفئات المستحقة بما فيها القطاعات العسكرية في الدولة لتزويده بكشوفات المستحقين لمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تسليمها خلال أسبوعين للديوان تمهيداً لرفعها للجنة الوزارية لطواري كورونا.وقال ديوان الخدمة المدنية في بيان اليوم الخميس، إن على الجهات الحكومية اعتماد كشوفات المستحقين بعد تدقيقها والتأكد من توافقها مع آلية منح المكافات وذلك حفاظا على حقوق الموظفين وضمان وصول المکافات للمستحقين منهم، مع ضرورة تشكيل لجنة لاستقبال أي تظلمات في هذا الشأن في كل جهة حكومية.ويأتي هذا التوجيه بعد اجتماع ممثلين ديوان الخدمة المدنية باللجنة الوزارية لطواري كورونا الذي عقد يوم أمس.وأكد الديوان حرصه على إنجاز الأعمال المكلف بها بأسرع وقت ورفع الكشوفات المدققة إلى اللجنة الوزارية بعد تسلمها من الجهات الحكومية بما فيها القطاعات العسكرية، مشيداً في الوقت ذاته بكافة الجهود التي بذلها الموظفين وتفانيهم في أعمالهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.