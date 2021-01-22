محليات

«الداخلية» تُحدث قائمة الشركات المعتمدة لإصدار وثيقة التأمين الأجباري للمركبات

منذ 49 دقيقة
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أعلنت وزارة الداخلية تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الناشئـة عن حوادث المرور ضد الغير «التأمين الإجباري للمركبات». وأوضحت وزارة الداخلية أن وحدة تنظيم التأمين بالتعاون مع قطاع المرور والعمليات تحديثاً بقائمة الشركات المعتمدة المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين، والتي تضمنت 22 شركة وهي كالتالي: 1 – شركة الكويت للتأمين 2 – شركة وربة للتأمين 3 – الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 4 – الشركة الكويتية القطرية للتأمين 5- شركة التأمين العربية 6- شركة تآزر للتأمين التكافل 7- شركة بيتك للتأمين التكافلي 8 – شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي 9 – مجموعة الخليج للتأمين 10- الشركة الأهلية للتأمين 11- الشركة الأولى للتأمين التكافلي 12- شركة وثاق للتأمين التكافلي 13- شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 14- شركة مصر للتأمين 15- شركة اورينتال انشورنس ليمتد 16- شركة التأمين العربية السعودية 17- شركة الدولي للتأمين التكافلي 18- شركة ايلاف للتأمين التكافلي 19- شركة بوبيان للتأمين التكافلي 20- الشركة الوطنية للتأمين التكافلي 21- الشركة الخليجية للتأمين التكافلي 22 – الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي

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