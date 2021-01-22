السعدون: برد «الأزيرق» حل قبل موعده بيومين.. ويستمر حتى نهاية يناير

قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون اليوم الجمعة ان برد (الأزيرق) الذي يأتي عادة في 24 يناير ويستمر حتى نهاية الشهر حل قبل موعده بيومين.وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () ان (الازيرق) يتصف ببرودة شديدة تزرق معه الوجوه والاطراف وتدمى أنوف الماشية والإبل ويقال إنه “مبكي الحصني” (أي الثعلب).وأوضح انه في نهاية (الازيرق) يختتم البرد الشديد وقد يستمر حتى شهر فبراير الذي سجل في السنين الماضية درجات حرارة منخفضة.وذكر ان برد (الازيرق) يتصف بهبوب رياح شمالية غربية باردة متوسطة السرعة واحيانا تشتد سرعتها نتيجة تمركز مرتفع جوي على بحر قزوين مما يدفع بالرياح الشمالية الغربية الباردة الى بلاد الشام والجزيرة العربية بما فيها الكويت.وبين ان درجات الحرارة في هذه الفترة تصل احيانا الى حوالي درجة مئوية واحدة أو تحت الصفر في اخر الليل واكثر المناطق التي تتأثر بالبرد هي المكشوفة والصحراوية والمزارع وينتج عن هذه البرودة الصقيع.