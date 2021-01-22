«الصحة»: إعادة ترتيب مواعيد اللقاح تقتصر على المواعيد المستقبلية فقط

أكدت وزارة الصحة أنه بناء على خطط الجهة المصنعة للقاح «فايزر – بيونتك» للتوسع في خطوط الإنتاج، وما يرتبط بها من تأخر توريد الكميات المتفق عليها إلى جميع دول العالم ومن بينها الكويت، فإن وزارة الصحة تود توضيح التالي:- مواعيد من وصلتهم رسائل نصية لتلقي الجرعة الأولى سارية كما هي محددة، بما في ذلك موعد الجرعة الثانية لتلك الشريحة، ولم يطرأ عليها تغيير.- مواعيد من ينتظرون الجرعة الثانية ستكون كما هي معدة مسبقا من دون أي تأخير أو تغيير.- إعادة ترتيب المواعيد تقتصر على المواعيد المستقبلية منها فقط (ممن لم تصلهم رسائل الموعد عبر الهاتف بعد).