«القوى العاملة»: إنجاز 51099 معاملة عبر «الخدمات الإلكترونية»

– تجديد 30356 إذن عمل للعمالة الوافدة.. وإلغاء 2716 أعلنت الهئية العامة للقوى العاملة إحصائية حول الخدمات الإلكترونية التي تم إنجازها من تاريخ 12-01-2021 حتى تاريخ 21-01-2021، كاشفة عن إنجاز 51099 إجراء استفادت منها 29534 شركة.وأهابت الهئية بأصحاب الأعمال تقديم الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني (خدمة أسهل) فقط وإرسال الاستفسارات عن طريق الموقع الإلكتروني (خدمة الاستفسارات).وأعلنت الهيئة عن إحصائية تبين الإنجاز منذ انطلاق العمل بالخدمات، وفق الجدول الآتي: