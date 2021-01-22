سمو الأمير يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس أوكرانيا





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الحريق الذي اندلع داخل دار لرعاية المسنين في مدينة خاركوف جنوب شرقي أوكرانيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الحريق الذي اندلع داخل دار لرعاية المسنين في مدينة خاركوف جنوب شرقي أوكرانيا راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.