سمو الأمير يبعث ببرقيتي تعزية إلى رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الوزراء





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى أخيه دولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة بغداد وأسفرا عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين معربا سموه رعاه الله عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذين العملين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق مؤكدا سموه حفظه الله موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتأييدها لكل ما يتخذه البلد الشقيق من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى أخيه دولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة بغداد وأسفرا عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه الله تعالى للضحايا المغفرة والرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تعزية مماثلتين.