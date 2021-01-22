سمو الأمير يعزي الرئيس الهندي بضحايا حريق موقع قيد الإنشاء غربي بلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولاسر ضحايا الحريق الذي اندلع في موقع قيد الانشاء في اكبر معهد لانتاج اللقاحات في غربي الهند واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولاسر ضحايا الحريق الذي اندلع في موقع قيد الانشاء في اكبر معهد لانتاج اللقاحات في غربي الهند راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.