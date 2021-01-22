في عمر الثمانين.. مسنة ألمانية تحافظ على لياقة مذهلة

عندما يتقدم الناس في العمر، فإن لياقتهم تتراجع في العادة، وغالبا ما يقل نشاطهم البدني، لكن امرأة ألمانية أحدثت استثناءً مثيرا للدهشة، بعدما أظهرت قدرا عاليا من النشاط رغم بلوغ الثمانين.

وبحسب موقع “غود مورنينغ أميركا”، فإن ريسشكو، التي تعيش في منطقة لانغن فيلد، غربي ألمانيا، أصبحت ملهمة لكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحرص المسنة الرشيقة على مشاركة مقاطع فيديو وهي تقوم بتمارين تتطلب جهدا عاليا مثل “البلانك”، وتبدو وهي في أتم اللياقة والانشراح.

وتحظى هذه المرأة النشيطة بمتابعة على منصتي “تيك توك” و”إنستغرام”، ويقول المتابعون إنها تجعل الناس يدركون أن العناية بالصحة ليست مرتبطة بعمر معين.

وفي تعليقها على ما حققته من شهرة، قالت المرأة الألمانية، إنه من الشرف بالنسبة إليها أن تكون مصدر إلهام لأناس يصغرونها سنا.

وأضافت أن التعليقات التي يتركها المتابعون تسرها كثير، قائلة إنها سعيدة بأن تغير الأحكام المسبقة التي يجري تداولها حول كبار السن.

وقالت ريسشكو، وهي ربة بيت، إنها لم تبدأ التمارين الرياضية إلا عندما أصبحت في أواسط عقدها الخامس، وكان ذلك عندما قامت برفقة ابنتها بالتسجيل في أحد النوادي الرياضية.

وبعدما مضت عشرون سنة على بدء التمارين الرياضية، قالت المسنة الألمانية إنها صارت تقوم بالتمارين الرياضية مرتين في اليوم، لعدة أيام في الأسبوع.

وأضافت “حتى زوجي الذي يبلغ 81 سنة يذهب معي إلى النادي خلال فترة الصباح، لكننا لا نتمرن معا”.

وأشارت إلى أنها التحقت بموقع إنستغرام، بناء على طلب من ابنتها التي أرادت أن تتقاسم تجربتها الرياضية مع العائلة والأصدقاء.

واستطاعت المرأة الألمانية أن تحقق إعجابا واسعا، فأصبحت لديها اليوم أكثر من مليوني إعجاب في منصة “تيك توك”، فيما تم عرض مقاطع الفيديو الخاصة بها على التلفزيون الألماني.

وبحسب موقع “غود مورنينغ أميركا”، فإن ريسشكو، التي تعيش في منطقة لانغن فيلد، غربي ألمانيا، أصبحت ملهمة لكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحرص المسنة الرشيقة على مشاركة مقاطع فيديو وهي تقوم بتمارين تتطلب جهدا عاليا مثل “البلانك”، وتبدو وهي في أتم اللياقة والانشراح.

وتحظى هذه المرأة النشيطة بمتابعة على منصتي “تيك توك” و”إنستغرام”، ويقول المتابعون إنها تجعل الناس يدركون أن العناية بالصحة ليست مرتبطة بعمر معين.

وفي تعليقها على ما حققته من شهرة، قالت المرأة الألمانية، إنه من الشرف بالنسبة إليها أن تكون مصدر إلهام لأناس يصغرونها سنا.

وأضافت أن التعليقات التي يتركها المتابعون تسرها كثير، قائلة إنها سعيدة بأن تغير الأحكام المسبقة التي يجري تداولها حول كبار السن.

وقالت ريسشكو، وهي ربة بيت، إنها لم تبدأ التمارين الرياضية إلا عندما أصبحت في أواسط عقدها الخامس، وكان ذلك عندما قامت برفقة ابنتها بالتسجيل في أحد النوادي الرياضية.

وبعدما مضت عشرون سنة على بدء التمارين الرياضية، قالت المسنة الألمانية إنها صارت تقوم بالتمارين الرياضية مرتين في اليوم، لعدة أيام في الأسبوع.

وأضافت “حتى زوجي الذي يبلغ 81 سنة يذهب معي إلى النادي خلال فترة الصباح، لكننا لا نتمرن معا”.

وأشارت إلى أنها التحقت بموقع إنستغرام، بناء على طلب من ابنتها التي أرادت أن تتقاسم تجربتها الرياضية مع العائلة والأصدقاء.

واستطاعت المرأة الألمانية أن تحقق إعجابا واسعا، فأصبحت لديها اليوم أكثر من مليوني إعجاب في منصة “تيك توك”، فيما تم عرض مقاطع الفيديو الخاصة بها على التلفزيون الألماني.