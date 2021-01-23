“الإعلام”: انتهاء المرحلة الأولى من الحلقات النقاشية لـ”استراتيجية 2021-2026″





أعلن وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية محمد بن ناجي انتهاء المرحلة الأولى من الحلقات النقاشية الهادفة لإنجاز (استراتيجية وزارة الإعلام 2021-2026).وقال بن ناجي في تصريح صحفي اليوم السبت إن العمل على بلورة استراتيجية مهنية وطموحة للوزارة تهدف للقيام بالدور الاعلامي على أكمل وجه لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) مع تمكين الوزارة من ايصال رسالتها بمهنية ومصداقية عبر الكوادر الوطنية المحترفة.وأوضح أن استراتيجية (الاعلام) هي القاعدة التي ترتكز عليها لتحقيق الأهداف مشددا على ضرورة تحديد المسار الذي تسلكه الوزارة في بناء استراتيجيتها.وذكر أنه تم إقامة 22 حلقة نقاشية بحضور كل قطاعات الوزارة وبما يزيد عن 200 موظف و15 مشاركا ممن أنيط بهم تسهيل مهمة الفريق وطرح الاستفسارات وجمع المعلومات إضافة الى مشاركة وكلاء القطاعات والمدراء والاشرافيين بالوزارة.وبين أنه تم مناقشة نقاط القوة والضعف في قطاعات الوزارة كافة وأهم الفرص والتحديات التي تواجههاإضافة الى طرح الرؤى واستعراض التطلعات المستقبلية للقطاعات المختلفة بما يواكب برنامج عمل الحكومة ورؤية (كويت جديدة 2035).ولفت بن ناجي إلى أن المرحلة الثانية من الحلقات النقاشية ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة وزراء إعلام سابقين ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين ومتخصصين وذلك بغية الوصول إلى استراتيجية تشاركية تعكس البعد الحضاري للبلاد وتلبي تطلعات المجتمع وتسهم في التطوير والارتقاء بإعلام الدولة الرسمي.