«البلدية»: تخصيص 11 موقعاً للمدن العمالية.. تنظيماً لسكن العزاب

أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم السبت، تخصيص 11 موقعاً للمدن العمالية تنظيما لسكن العزاب.وقال المنفوحي في بيان صحفي إثر اجتماع اللجنة التنسيقية العليا في البلدية إنه تم تناول عدد من البنود على طاولة الاجتماع كالبحث فيما يتعلق بمدن العزاب وعقود النظافة المستقبلية.وأضاف أن اللجنة تناولت تخصيص المواقع الخاصة بسكن العزاب بعد التنسيق مع وزارة المالية وجميع الجهات الحكومية لإنشاء تلك المواقع وسترفع اللجنة تقريراً للعرض على المجلس البلدي خلال أسبوعين لتخصيص المواقع الـ 11 بمساحة 150 ألف متر مربع لكل موقع.وأوضح أن تلك المواقع الـ11 تم توزيعها على ثلاثة مواقع بالمنطقة الشمالية وثلاثة مواقع بالمنطقة الوسطى وخمسة مواقع بالمنطقة الجنوبية.وبشأن تطوير عقود النظافة ورفع مستوى الخدمة وجودتها أفاد بأنه تمت مناقشة اقتراح لجنة النظافة للاستعانة بمكتب استشاري عالمي لوضع الشروط المرجعية لعقود النظافة المستقبلية.وذكر أن اللجنة أوصت بوضع تصور حول الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع الشروط المرجعية لعقود النظافة المستقبلية والعرض على اللجنة فضلاً عن تكليف قطاع المالية والإدارية التنسيق مع وزارة المالية لطلب الموافقة على توفير إعتمادات مالية في حدود 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار).وأكد مضي بلدية الكويت في تطوير عملها بمختلف قطاعاتها مشيراً إلى أن هناك مشاريع نوعية وتحديات مهمة ستساهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة من البلدية.