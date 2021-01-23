«الداخلية»: ضبط شخصين وبحوزتهما أدوية خاصة بمهنة الصيدلة ويقومان بتوزيعها بشكل غير قانوني

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن العام ضبط شخصين وبحوزتهما ادوية خاصة بمهنة الصيدلة ويقومان بتوزيعها بشكل غير قانوني . وأوضحت الإدارة أن بلاغا ورد لمخفر السالمية بوجود شخص يقوم بإعطاء المارة اشياء غير معلومة ويستلم منهم مبالغ مالية في ساحة ترابية داخل المنطقة، حيث توجه رجال الأمن فور تلقي البلاغ إلى الموقع وتم ضبط المتهم الأول ( م.م ) يقوم بتوزيع حبوب ( لاريكا + نیرفاکس ) حيث تبين أنه يبيعها بمبلغ مالي بمعاونة المتهم الثاني ( ع.ظ ) الذي أرشد عن مكانه وتم ضبطه . وأكدت الإدارة أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما .