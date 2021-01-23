«الزراعة»: «الصحة الحيوانية» العالمية تعلن خلو الكويت من «الرعام» الذي يصيب الخيول

قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إنها تلقت إعلانا من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) يفيد بخلو دولة الكويت تماما من مرض (الرعام) الذي يصيب الحيوانات وخاصة الخيول.وذكرت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم السبت أن خلو دولة الكويت من مرض (الرعام) بمثابة انجاز لها وثمرة جيدة لجهود متواصلة خلال الفترة الأخيرة.وأضاف البيان أن المنظمة العالمية قامت بنشر هذا الاعلان على موقعها الخاص على الانترنت باللغة الانجليزية وأكدت عزمها نشر الاعلان باللغتين الفرنسية والاسبانية.وأوضح أن مرض (الرعام) من الأمراض الخطيرة التي تهدد الثروة الحيوانية وخاصة الخيول وله مسميات أخرى مثل السقاوة أو داء الخيل (بالإنجليزية: Glanders) وهو مرض معد يصيب الخيل ويحمل المرض جرثومة تدعى (Burkholderia mallei) تنقله عبر الأغذية والمياه الملوثة.وأكد حرص الهيئة الكبير على مكافحة الأمراض الوبائية التي تؤثر على الثروة الحيوانية عبر تطبيق كل الخطط الوقائية والتطعيمات الدورية والتنسيق المستمر مع منظمة الصحة الحيوانية ومتابعة أحدث التطورات التي تستجد في مجال الأوبئة والوقوف على أحدث خطط العلاج.وأشار إلى أنها لن تدخر جهدا للحفاظ على الثروة الحيوانية في دولة الكويت وتذليل كل العقبات من أجل نموها وازدهارها.



