الشيخ أحمد النواف: اليقظة في تأمين المنشآت والمرافق الحيوية

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف على أهمية دور الحرس الوطني في تأمين المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد للحفاظ على أمنها واستقرارها.ونقل الشيخ أحمد النواف خلال تفقده كتيبة حماية المنشآت الأولى بلواء الحماية بالحرس الوطني المكلفة بتأمين وزارة الإعلام تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.وأشاد نائب رئيس الحرس الوطني بدورهم في تأمين وحماية ذلك الموقع الحيوي بكل كفاءة واقتدار والذي يعكس مدى الجاهزية والوعي الأمني.ودعا نائب رئيس الحرس الوطني الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف إلى اليقظة والانتباه والالتزام بأداء المهام كل في مجاله وأن يتمتعوا باليقظة والانتباه والحس الأمني، وحسن التعامل مع الجمهور.